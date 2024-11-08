وزير الإسكان: المنتدى الحضري العالمي في مصر نسخة تاريخية استثنائية

تقدم المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي ولبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، على تعاونهما الوثيق لإنجاح المنتدى الحضري العالمي، ثاني أكبر حدث على أجندة الأمم المتحدة.

وقال خلال كلمته الختامية للمنتدى الثاني عشر، مساء الجمعة، أن النسخة الحالية في مصر استثنائية في تاريخ المنتدى من حيث عدد المشاركين والوفود الرسمية وغير الرسمية؛ لمناقشة قضايا الإسكان والتنمية الحضرية، والتي تعد من أكبر التحديات العالمية لتوفير سكن ملائم وميسر، ونوعية حياة مناسبة للجميع.

وأشار إلى أن المنتدى تناول حقوق ومبادئ الحصول على سكن آمن وميسور التكلفة، وفرص العيش في مجتمعات شاملة ذات خدمات جيدة، ووضع أسس نمو المدن وشموليتها للسنوات المقبلة.

وأضاف أن السكن غير الملائم، والأحياء المكتظة، والبنية التحتية غير المستقرة؛ عقبات يجب التغلب عليها لتحسين نوعية الحياة للأفراد والأسر، ودفع النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، من خلال إنشاء مجمعات حضرية تعزز النمو الاقتصادي والاندماج الاجتماعي والاستدامة البيئية.

وأوضح أن المنتدى كان فرصة ممتازة على مدار أربعة أيام لعرض التجربة المصرية خلال العشر سنوات الماضية في التغلب على تحديات التنمية العمرانية، بما في ذلك الإسكان، وتطوير المناطق العشوائية، والبنية التحتية، وتنمية المدن الجديدة الذكية، واستعراض الفرص الاستثمارية المتنوعة في الجمهورية الجديدة.