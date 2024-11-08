الطائفة الإنجيلية: الأزهر والإفتاء والأوقاف لعبوا دورا مهما في التعايش بين المسلمين والمسيحيين

قال القس آندريا زكي رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر، إن الأزهر الشريف ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف لعبوا دورا مهما في التعايش السلمي بين المسلمين والمسيحيين.

وخلال خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، على قناة «صدى البلد»، وجه الشكر للإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية السابق، ووزيري الأوقاف السابق والحالي الدكتور محمد مختار جمعة والدكتور أسامة الأزهري، على دورهم في الخطاب الديني المستنير.

وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد على حرية العبادة، وأن أداء الدولة المصرية على أعلى مستوى في التعامل مع الأزمات الطائفية، وبدا ذلك واضحا في بناء الكنائس بالمدن الجديدة ومراكز الإصلاح.

وشدد على أن النظرة الغربية لمصر تغيرت بشأن التعامل مع الأطياف المسيحية بشكل إيجابي.

وأوضح أن هناك نحو 1500 كنيسة للطائفة في مصر، مشيرا إلى أن الكنيسة تقدمت في 2018 بطلب لتقنين الكنائس، وبالفعل تم تقنين 50% من 1070 كنيسة في مصر.

ولفت إلى أن تقنين الكنائس وبيوت العبادة سينتهي خلال 2030، منوها أن افتتاح الكنائس يشهد تواجد كبير من الأشقاء المسلمين، زيادة على الدعم المعنوي والمادي.