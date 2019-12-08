 النيابة الجزائرية تطالب بالسجن 20 عاما بحق رئيسي وزراء سابقين بتهمة الفساد - بوابة الشروق
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النيابة الجزائرية تطالب بالسجن 20 عاما بحق رئيسي وزراء سابقين بتهمة الفساد

عبد المالك السلال
عبد المالك السلال
أ ش أ
نشر فى : الأحد 8 ديسمبر 2019 - 2:09 م | آخر تحديث : الأحد 8 ديسمبر 2019 - 2:09 م

استأنفت محكمة "سيدي امحمد" بالجزائر العاصمة، اليوم الأحد ، محاكمة مسؤولين سابقين كبار ورجال أعمال متهمين في قضايا فساد.

ومن بين المتهمين رئيسا الوزراء السابقان أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، و3 وزراء صناعة سابقين ورجال أعمال، بتهم تتعلق بتبديد أموال عامة وإساءة استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير قانونية، خاصة في قضية مصانع تجميع السيارات.

وطالبت النيابة اليوم بالسجن 20 عاما بحق كل من أويحيى وسلال، والسجن لمدد متفاوتة بحق بقية المتهمين.

واستمعت المحكمة على مدار الأيام الماضية لأقوال المتهمين، كما استدعت السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة والمستشار السابق بالرئاسة لسماع أقواله، إلا أنه رفض الإجابة على أسئلة المتهمين.

يذكر أن أويحيى وسلال وأغلب المتهمين يقضون حاليا فترة الحبس المؤقت بسجن الحراش بالجزائر العاصمة منذ شهر يونيو الماضي.

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