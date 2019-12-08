ألف إماراتي يتقدمون بطلبات ليصبحوا رواد فضاء

تقدم مايقرب من ألف إماراتي بطلبات للالتحاق ببرنامج الإمارات لرواد الفضاء، ليتم اختيار أحدهم ليكون ثاني رائد فضاء إماراتي.

وأبلغ مسؤولون في مركز محمد بن راشد للفضاء بدبي، الصحفيين مساء السبت، أن المركز تلقى طلبات من نحو ألف شخص خلال الساعات الأربع الأولى لفتح باب التسجيل بالبرنامج.

وقال المهندس سالم المري، مدير البرنامج إن المركز مستمر في استقبال طلبات التقدم للبرنامج حتى يوم 19 ديسمبر، لتبدأ بعد ذلك المقابلات ثم الإختبارات التي تجريها لجنة متخصصة من المركز وخبراء في علوم الفضاء.

وأوضح أن اللجنة تتكون من 10 أعضاء بينهم رائدا الفضاء هزاع المنصوري وزميله رائد الفضاء الاحتياطي سلطان النيادي.

ويشترط المركز أن يكون المتقدم إماراتي الجنسية، وألا يقل عمره عن 18 عاما، وأن يكون متقناً للغتين العربية والإنجليزية، ويحمل شهادة جامعية، ويقبل البرنامج كافة التخصصات في الهندسة، والطيران، والقطاع العسكري، والتعليم، وقطاع العلوم والتكنولوجيا.

وتابع: سيخضع من وقع عليهم الاختيار لاختبارات نفسية وتحليل شخصية، ثم اختبارات بدنية، ثم يخضعون لفحوص واختبارات طبية دقيقة.

ودعا المري الفتيات للتقدم للبرنامج، حيث ستتاح الفرصة كاملة لابنة الإمارات على قدم المساواة مع أخيها الرجل، وسيقع الاختيار على الأنسب فقط.

وكانت الإمارات أعلنت يوم الجمعة الماضي عزمها إطلاق ثاني رائد فضاء إماراتي، بعد نجاح رحلة هزاع المنصوري أول رائد فضاء إماراتي في شهر أيلول/سبتمبر الماضي.