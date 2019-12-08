مطالبة «المركزى» بإلزام البنوك بمنح تسهيلات بنكية لمستثمرى السياحة لإعادة تأهيل وتطوير الفنادق

قال الخبير السياحى إيهاب عبدالعال أمين صندوق جمعية مستثمرى السياحة الثقافية، إن موسم الشتاء السياحى بدأ فى مصر مبكرا، وبالتحديد منذ أكتوبر الماضى، حيث وصلت نسب انشغالات الفنادق بالأقصر وأسوان إلى 95 % وهى نسبة غير مسبوقة بكل المقاييس



وأضاف عبدالعال، أن انهيار شركة «توماس كوك» أثر بشكل مباشر على نسب الحجوزات السياحية فى الصعيد؛ حيث تراجعت لأكثر من 20% ولكنها مازالت الأعلى، مقارنة بالسنوات الماضية. وتابع: «حجوزات الكريسماس ورأس السنة أقوى بكثير عن الأعوام السابقة ووصلت إلى 90%، بزيادة 20% عن نفس الفترة من العام الماضى بالسياحة الثقافية فقط، خاصة فى القاهرة والأقصر وأسوان».



وأكد عبدالعال أن العديد من الدول الغربية لديها رغبة كبيرة فى زيارة مصر فى ظل الاستقرار الأمنى والسياحى الذى تشهده البلاد، مشيرا إلى وجود بعض المعوقات التى تحول تحقيق ذلك على أرض الواقع، منها توفير وسائل النقل «الطيران»، حيث مازالت مصر تعتمد على الطيران العارض الأجنبى والذى يتم تحفيزة من صندوق السياحة.



وأضاف عبدالعال، أن المستفيدين من سياسة تحفيز الطيران هى الشركات الأجنبية، بالإضافة إلى عدد قليل من الشركات المصرية، موضحا أن هذا البرنامج بدأ تنفيذه عام 1997 لتنشيط حركة السياحة بعد حادث الأقصر، وهى فكرة وزير السياحة الأسبق الراحل د.ممدوح البلتاجى، لإستعادة السياحة وتنشيطها فى ذلك الوقت، ثم توقف هذا البرنامج بعد تحقيق الهدف المرجو منه، ثم عاد عام 2001 ومازال مستمرا حتى الآن.



واقترح عبدالعال، إنشاء شركة وطنية للطيران منخفض التكاليف لتكون بديلا عن الشركات الأجنبية، على أن يتم تمويلها من خلال ضخ المبالغ المخصصة لتحفيز شركات الطيران من وزارة السياحة.



وأضاف عبدالعال، أن الشركة الجديدة سوف تحصل على طائراتها من خلال نظام إيجار تمويلى بغرض الشراء، وأن يكون هذا الطيران قصير المدى، أى أقل من 4 ساعات، مؤكدا أن الاعتماد على شركات الطيران الأجنبية فى عملية نقل السياح أضاع الكثير على الدولة، وجعل هذه الشركات تتحكم فى المقدرات السياحية والاقتصادية للدولة.



وطالب عبدالعال، البنك المركزى بإلزام البنوك التى تعمل فى مصر بمنح تسهيلات بنكية لمستثمرى قطاع السياحة لإعادة تأهيل وتطوير الفنادق القائمة والمغلقة، لتتواكب مع المعايير الجديدة التى اعتمدتها وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط، على أن يكون البنك المركزى ضامنا للقطاع السياحى والمستثمرين أمام البنوك المختلفة، أسوة بالمبادرة التى أطلقها رئيس الوزراء أمس لدعم قطاع الصناعة.