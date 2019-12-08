قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، تأجيل محاكمة 215 متهما في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«كتائب حلوان»؛ لجلسة غدا الاثنين 9 ديسمبر؛ لمواصلة مرافعة الدفاع.

وشهدت الجلسة إحالة هيئة المحكمة، 6 محامين من أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين، لمجلس التأديب؛ لتقاعسهم عن أداء عملهم وذلك بعدما تغيببوا عن الحضور والدفاع عن موكليهم أمام المحكمة.

وجاء قرار المحكمة إعمالا بالمادة 375 / 1 من قانون الإجراءات الجنائية، والذي يشمل بمقتضاه إحالة المحامين الذين تغيبوا عن حضور جلسة المحاكمة، دون عذر مقبول ودون تعيين من يقوم مقامهم إلى المحاكمة التأديبية أمام لجنة تأديب المحامين بمحكمة استئناف القاهرة.

وتنص المادة 107 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن المحاماة على أن يكون تأديب المحامين من اختصاص مجلس يشكل من رئيس محكمة استئناف القاهرة أو من ينوب عنه، ومن اثنين من مستشاري المحكمة المذكورة تعينها جمعيتها العمومية كل سنة ومن عضوين من أعضاء مجلس النقابة يختار أحدهما المحامي المرفوعة عليه الدعوى التأديبية ويختار الآخر مجلس النقابة.

وتضم القضية 215 متهمًا نسبت لهم النيابة اتهامات أنهم فى غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتى القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعى.

كما نسبت لهم النيابة تشكيل مجموعات مسلحة لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها وتخريب الأملاك والمنشآت العامة خاصة أبراج ومحاولات الكهرباء.