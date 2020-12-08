دبي تشهد انعقاد قمة الاقتصاد الرقمي المستقبلي «الإماراتي-الإسرائيلي»

بحث مسؤولون إماراتيون وإسرائيليون فرص التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والتنقل المستقبلي والرعاية الصحية.

وعقدت في دبي يوم الإثنين أعمال "قمة الاقتصاد الرقمي المستقبلي الإماراتي-الإسرائيلي"، وهي الأولى من نوعها وتأتي في أعقاب بدء العلاقات بين الإمارات وإسرائيل في سبتمبر الماضي، وشارك في جلسات القمة وزراء ومسؤولون حكوميون وقادة أعمال ومبتكرون وخبراء متخصصون في مجالات التقنية لاستعراض فرص التعاون بين الجانبين.

وجمعت القمة متخصصين في مجال الذكاء الاصطناعي والجيل الخامس والتنقّل المستقبلي والأمن الغذائي وتقنيات الخدمات المالية والأمن السيبراني والرعاية الصحية والتقنيات الزراعية، وتم التباحث حول فرص التعاون وإبرام صفقات جديدة مع شركات إماراتية وعالمية.

وناقش خبراء من قطاع التقنيات المالية من الإمارات وإسرائيل التغيرات التي طرأت على المشهد العام للقطاع.

وقال عمر العلماء، وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي بالإمارات إن بدء العلاقات مع إسرائيل سيفتح المجال أمام العديد من الفرص ومنها أن تكون دولة الإمارات الشريك التجاري الأكبر لها في المنطقة.

وأعربت ريم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي بالإمارات: لدينا الكثير من المكتسبات التي سنجنيها معاً من خلال التلاقي الدبلوماسي والثقافي والعلمي بين الإمارات وإسرائيل.

وقال سلطان بن سليم، رئيس مجلس إدارة مجموعة موانئ دبي العالمية: "من المتوقع أن تنمو التجارة بين دولة الإمارات وإسرائيل، ونحن في مجموعة موانئ دبي العالمية ننظر إلى إسرائيل بكثير من الاهتمام لما تملكه من سوق مرتبطة بالعديد من الوجهات التجارية حول العالم، وهذا الأمر وثيق الصلة بعملنا كمشغل للموانئ حيث يمكننا إقامة روابط استراتيجية تتصل بموانئنا في أوروبا، وذلك بما يتماشى مع استراتيجيتنا الجديدة المتمثلة في توفير الحلول الشاملة التي تمكّن المسارات التجارية والخدمات اللوجستية."

وقال محمد العبار، رئيس مجلس إدارة شركة إعمار العقارية بالإمارات: "لا توجد حدود لما يمكن أن نتعاون من أجله مع إسرائيل. فقد استفادت دولة الإمارات من قدراتها وموقعها الجغرافي حيث تصل ما تقدمه من خدمات إلى نحو ملياري شخص حول العالم من خلال التجارة. وتعد دبي المركز التجاري الرئيسي الوحيد الذي يمكنه تيسير الاستفادة من أي فرص جديدة".

من جهته، قال أديف باروخ، رئيس مجلس إدارة معهد التصدير الإسرائيلي إن قمة الاقتصاد الرقمي المستقبلي بين الإمارات وإسرائيل تعد خطوة مهمة على طريق تعزيز التعاون التكنولوجي بين البلدين، وتضع الأسس لتأثير إيجابي ملموس خلال السنوات المقبلة.

وتحدث في الجلسة المخصصة لمناقشة تقنيات الخدمات المالية عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، وعبدالله قاسم، الرئيس التنفيذي لإدارة العمليات في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، وديفيد جيرشون، رئيس مركز أبحاث التقنيات المالية في الجامعة العبرية ودوف كوتلر، الرئيس التنفيذي لبنك هبوعليم.

وتضمّنت القمة جلسة دارت نقاشاتها حول مستقبل التنقل، تحدث فيها أحمد بهروزيان، المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، والدكتورة أنات ليا بونشتين، رئيسة ومديرة خيارات الوقود ومبادرة التنقل الذكي في البرنامج الوطني الإسرائيلي للتنقل الذكي في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي.