‏انسحب باشاك شهير التركي من مباراته أمام باريس سان جيرمان، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

وانسحب الفريق التركي بعد 22 دقيقة فقط بسبب اتهامات للحكم الرابع مفادها بأنه تلفظ بالعنصرية لأحد أعضاء الجهاز الفني للفريق.

وأوقف حكم الساحة اللقاء وخرج كلا الفريقين من ملعب المباراة، ولا يوجد قرار حتى الآن هل ستستأنف المباراة أم لا.

Exactly what has happened tonight is what Nigeria international @LeonBalogun told me last year in our interview on @BBCWorld that walking off the pitch, should not just be left to one player feeling alone, but the whole team walking off in solidarity

