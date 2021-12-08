شولتس يستهل جولاته الخارجية كمستشار لألمانيا بزيارة باريس وبروكسل

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يستهل المستشار الألماني الجديد أولاف شولتس، جولاته الخارجية الرسمية عقب توليه مهام منصبه بزيارة باريس وبروكسل بعد غد الجمعة.

وأعلن المكتب الصحفي الاتحادي في برلين، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيستقبل شولتس في باريس بمراسم عسكرية.

وجاء في بيان المكتب الصحفي أن هذه الزيارة الرسمية الأولى "تعبير عن الترابط والصداقة الوثيقة بين ألمانيا وفرنسا"، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وعقب ذلك يعتزم شولتس لقاء رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي، أورزولا فون دير لاين، ورئيس مجلس الاتحاد الأوروبي، شارل ميشيل، في بروكسل.

ومن المتوقع أن تتركز المحادثات حول التحضير لقمة الاتحاد الأوروبي المقررة الأسبوع المقبل.

ومن المقرر أن يجري شولتس مساء الجمعة محادثات مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرج.

وبحسب بيان المكتب الصحفي، فإن الغرض من هذا اللقاء التأكيد على أهمية الحلف بالنسبة لأمن ألمانيا وأوروبا وعبر الأطلسي.