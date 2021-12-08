استضاف الإعلامي أحمد موسى، أعضاء وفد البرلمان الأوروبي الذي ضم تيري مارياني، عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الأوروبي، وجيروم ريفير، رئيس المجموعة البرلمانية الفرنسية في البرلمان الأوروبي، وفيرجينيا جورون، عضو لجنة الميزانية العامة لأوروبا.

وقال تيري مارياني خلال لقائه ببرنامج "على مسئوليتي" عبر قناة "صدى البلد"، مساء الثلاثاء: "نتشارك الكثير من القيم مع مصر.. مصر دولة لها تاريخ عظيم، ولدينا علاقات قوية مع الشعب المصري".

وأضاف أن مصر شهدت الكثير من التطور والتغيير وخاصة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي عمل على تطوير البنية التحتية.

وأوضح أن مصر عانت كثيرًا من الإرهاب وهي موجودة في خط الدفاع الأول، وأكد أن فرنسا تدعمها في هذا الصدد، مشيرًا إلى أن البرلمان المصري به تمثيل كثير للعنصر النسائي.

وتابع: "خلال فترة حكم الإخوان لم نر هذا المستوي من حرية التعبير"، مشيرًا إلى أن سياسة مصر تغيرت، وفرنسا كانت شغوفة برؤية المشروعات الموجودة في كل مكان بمصر التي وفرت لمواطنيها بالمناطق العشوائية مساكن ملائمة.

وأكد أن مصر شهدت تقدمًا في ملف الحريات خلال السنوات الأخيرة، موضحًا أن على المصريين اختيار مستقبلهم؛ فالحرية شئ مهم جدًا وحجبها خطر على المستقبل.

وأوضح أن فرنسا تعلم أن الشائعات المغرضة سلاح، مؤكدًا أن مصر تعاني مثلما تعاني العراق وسوريا لتتعرض لضغوط حتى تتعرض لعدم استقرار، مضيفًا: "إذا جاءت الفوضى فلا تسأل عن حقوق الإنسان".