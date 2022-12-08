وزير الاقتصاد الألماني: إمدادات الطاقة في ألمانيا مؤمنة في هذا الشتاء

صرح وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك بأنه يرى أن إمدادات الطاقة في بلاده مؤمنة في هذا الشتاء، رغم الأزمة الناجمة عن خفض إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا.

وقال هابيك، اليوم الخميس، في مدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا بعد زيارته لشركة الكهرباء الحكومية في جنوب إفريقيا "إسكوم" إنه لا يمكن التخوّف من سيناريوهات انقطاع مفاجئ في التيار الكهربائي على خلفية نقص الطاقة الإنتاجية.

وأضاف الوزير الألماني أن بلاده قادرة على مساعدة فرنسا بالكهرباء، وقال: "توفير الطاقة لتوليد الطاقة الكهربائية لهذا الشتاء مؤمن"، وأكد أنه يجب منع أية هجمات سيبرانية، ضد منشآت البنية التحتية مما يؤدي إلى اضطراب الإمدادات "علينا محاولة منع حدوث مثل هذه الأشياء بكل ما لدينا من إمكانيات".

في الوقت نفسه، قال هابيك إن محطات توليد الطاقة بالفحم عفا عليها الزمن وإنه لم يتم تحديث الشبكات.

يشار إلى أن جنوب إفريقيا تعتمد بشكل كبير على توليد الطاقة من الفحم. وتسعى ألمانيا إلى دعمها في التحول نحو الطاقات المتجددة.

وبدأ الوزير الألماني زيارة للقارة الأفريقية تشمل ناميبيا وجنوب إفريقيا يوم الأحد الماضي. ويختتم زيارته لجنوب إفريقيا اليوم بزيارات لعدة شركات هناك.

في الوقت نفسه، أصدرت وكالة شبكة الطاقة الاتحادية في ألمانيا إشارة تحذير، حيث قالت إن المستهلكين والصناعات في ألمانيا استهلكوا كميات كبيرة للغاية من الغاز الطبيعي خلال الأسبوع الماضي. وقال كلاوس موللر رئيس الوكالة الطاقة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الخميس: "أصبح الطقس أكثر برودة وفقدنا بوضوح معدلات توفير الاستهلاك المستهدفة خلال الأسبوع الماضي".

وأضاف: "مازال الموقف يحتاج منا إلى خفض الاستهلاك بنسبة 20% على الأقل خلال الشتاء. في الأسبوع الماضي وفرنا 13% فقط".

ويمكن تبرير الأمر بالنسبة للمنازل بدرجات الحرارة المنخفضة، ولكن ومع وضع درجات الحرارة في الحساب، فإن حجم استهلاك الغاز خلال الأسبوع الماضي كان أقل بنسبة 5ر16% فقط عن متوسط الاستهلاك خلال السنوات الأربع الماضية.

كما ارتفع الاستهلاك الصناعي للغاز الطبيعي في ألمانيا بصورة حادة لأول مرة منذ أسابيع كثيرة.