ما لا تعرفه عن مدرب منتخب إسبانيا الجديد

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أعلن الاتحاد الإسباني لويس دي لا فوينتي مديراً فنياً لمنتخب إسبانيا خلفاً للويس إنريكي بعد خروج الماتادور من نهائيات كأس العالم 2022 بركلات الترجيح أمام المغرب.

"الشروق" يرصد في التقرير التالي أبرز المعلومات عن المدرب الجديد.

* المدرب من مواليد 21 يونيو 1961.

* لعب كظهير أيسر.

* كان دي لا فوينتي لاعبًا رياضيًا في نادي اتليتيك بيلباو، ثم إشبيلية، قبل العودة مرة أخرى إلى أتلتيك بيلباو مقابل 20 مليون بيزيتا ، واختتم مشواره مع الساحرة المستديرة مع ديبورتيفو ألافيس.

* اعتزل الكرة عن عمر يناهز 33 عاماً.

* خاض 254 مباراة و سجل ستة أهداف على مدار 13 موسمًا في الدوري الإسباني ، مع أتليتيك بلباو وإشبيلية.

* لعب لمنتخبات إسبانيا تحت 18 و 21 و 23 سنة.

* تولى تدريب العديد من الأندية أبرزها أتلتيك بيلباو وديبورتيفو ألافيس، ثم منتخبات إسبانيا تحت 19 و 21 و 23 سنة.

أبرز إنجازاته التدريبية:

لقب بطولة أوروبا تحت 19 عام 2015.

لقب بطولة أوروبا تحت 21، عام 2019.

الميدالية الفضية مع المنتخب الإسباني في أولمبياد 2020.