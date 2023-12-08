الوادي الجديد تنهي استعدادات انطلاق ماراثون انتخابات الرئاسة

أستعدت محافظة الوادي الجديد، للانتخابات الرئاسية التى ستنطلق أيام 10، 11، 12، من ديسمبر الجارى، على مستوى 5 لجان رئيسية بمراكز المحافظة الإدارية الخمس، و79 لجنة فرعية، في ظل أن إجمالى الكتلة التصويتية بالوادى الجديد تصل إلى 188570صوتا تقريبا.

وأكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، على رفع حالة الاستعداد والجاهزية بكافة القطاعات بالتزامن مع الإنتخابات الرئاسية، وتوفير كافة الإحتياجات اللوجستية والتأكد من تواجد التمركزات الطبية والأمنية ومراجعة إجراءات الحماية المدنية داخل وخارج اللجان وتوفير وسائل انتقال للناخبين بالمناطق النائية والمتقاعدين.

وأشار الزملوط، إلى وضع خطة لتوفير كافة الإحتياجات وتشكيل غرف عمليات رئيسية وغرف فرعية على مدار الساعة لتلقي أي شكاوى أو بلاغات والتعامل الفوري معها أيام الانتخابات، بجانب توفير كافة وسائل الراحة والإقامة للقضاه رؤساء اللجان الانتخابية.

وأعلن معتمد عبدالمعتصم، مدير إدارة المواقف بالوادى الجديد، على وضع خطة عمل لتوفير عدد كبير من السيارات لتوصيل القضاة رؤساء اللجان الانتخابية إلى مقار اللجان، بحانب توفير وسائل مواصلات لنقل الناخبين بالمناطق والقرى النائية لمقار اللجان الانتخابية دون عناء.

من جانبه، أعلن الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، رفع درجة الإستعداد القصوى بكافة المنشآت الصحية والتأكيد على توافر جميع المستلزمات الطبية وأدوية الطوارئ، بجانب تمركز سيارات الإسعاف بالقرب من مقار اللجان الإنتخابية، وتكليف طبيب لكل مجموعة من المقار الإنتخابية حسب النطاق الجغرافى للمتابعة فى حال حدوث اى طارئ للقائمين على اللجان او الناخبين.

ولفت إلى تشكيل غرفة عمليات مركزية على مدار أيام الانتخابات بمديرية الشئون الصحية بالمحافظة، لمتابعة تنفيذ خطة التأمين ومتابعه سير العمل لحظة بلحظة، والتنسيق التام بين الغرفة المركزية بديوان المديرية واللجان الفرعية بالإدارات الصحية، وتذليل أي عقبات قد تطرأ أثناء العملية الإنتخابية.