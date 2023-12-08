بلينكن: على إسرائيل القيام بالمزيد لتجنب سقوط الضحايا المدنيين في غزة

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دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، مرة أخرى إسرائيل، إلى القيام بالمزيد من أجل حماية المدنيين في قطاع غزة.

وقال بلينكن أمس الخميس، في واشنطن عقب لقائه مع نظيره البريطاني ديفيد كاميرون "يجب على إسرائيل القيام بكل شيء يمكنها القيام به من أجل حماية المدنيين والتأكد من تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة".

وتابع أن "الولايات المتحدة أوضحت أن على إسرائيل بذل أقصى جهودها لتجنب سقوط ضحايا من المدنيين، حتى في الوقت الذي تستمر فيه حماس باستخدام المدنيين كدروع بشرية"، وفقا لقوله.

وأضاف أن القيادة الإسرائيلية اتخذت خطوات إضافية مهمة في هذا الصدد.

لكن لا تزال هناك فجوة بين ما اقترحه خلال زيارته الأخيرة لتل أبيب وما يجري رصده على أرض الواقع.

وقال بلينكن، على سبيل المثال، إن الأمر لا يتعلق فقط بإنشاء مناطق أمنية، ولكن أيضا التواصل بطريقة تجعل غير المقاتلين يعرفون فعليا إلى أين يمكنهم الفرار، ومتى بالضبط وبأي طريق.

وأضاف أنه يجب أيضا توفير الغذاء والماء والدواء للاجئين في هذه المناطق الآمنة.

وشدد على أن "هذا أمر نتحدث عنه بانتظام مع الإسرائيليين".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد تناول هذا الأمر في مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الخميس.

وقد تعرضت الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل ضد حركة حماس في غزة لانتقادات واسعة النطاق بسبب العدد الكبير من الضحايا بين السكان المدنيين الفلسطينيين.