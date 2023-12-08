مصرع شقيقين في حادث تصادم توك توك وسيارة ملاكي بالدقهلية

لقي شقيقان بمحافظة الدقهلية مصرعهما في حادث تصادم سيارة ملاكي وتوك توك يستقلونه على الطريق الفرعي الواصل بين قريتي (بلجاي - منشأة الأخوة) التابع لمركز أجا، وجرى نقل جثامين المتوفين إلى مشرحة مستشفى أجا المركزي، تحت تصرفات النيابة العامة

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا لمامور مركز شرطة أجا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم على الطريق الفرعي (بلجاي – منشأة الأخوة) امام قرية منشأة الأخوة مركز أجا.

على الفور انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أجا الي مكان البلاغ وبالفحص تبين ان طرفي الحادث كلا من :السيارة رقم( د م ي 8367 ملاكي) قيادة "محمد.ي.أ.ص"،50عاما مدرس، ومقيم بقرية برج النور دائرة المركز ويحمل رخصتي قيادة وتسيير ساريتين باتجاه منشأة الأخوة، وتوك توك "بدون لوحات معدنية"، قيادة شريف.ا.ا.ا، 42عاما، سائق ومقيم قرية بلجاى مركز المنصورة متوفى، وبرفقته شقيقه "وليد"،46 عاما، عامل ومقيم بذات القرية "متوفي"، وجرى نقل جثامين المتوفيان الى مستشفى أجا المركزي. وتبين أن سبب الحادث اختلال عجلة القيادة بيد قائد السيارة مما أدى إلى انحرافه واصطدامه بالتوك توك بالمواجهة.

بسؤال شقيق المتوفيان "ياسر.ا.ا.ا"،45 عاما، عامل اتهم قائد السيارة بالتسبب فى الحادث. تحرر عن ذلك المحضر رقم 20393 جنح مركز شرطة أجا وبالعرض على النيابة العامة أمرت بتسليم الجثامين لذويهم والتصريح بالدفن لعدم وجود شبهة جنائية فى الحادث.