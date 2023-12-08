رئيس لجنة متابعة انتخابات الرئاسة بالبحر الأحمر ومدير الأمن يتفقدان مقار لجان الاقتراع بالغردقة

تابع المستشار علي أبو بكر رئيس محكمة البحر الاحمر الابتدائية رئيس لجنة المتابعة لانتخابات الرئاسة بالمحافظة، برفقته اللواء محي سلامه مدير أمن البحر الأحمر، عددا من مقرات اللجان الانتخابية بمدينة الغردقة التاكيد على جاهزية اللجان الانتخابية لبدء عملية الاقتراع صباح يوم الأحد المقبل.

كما قام بالمرور علي مقر لجنة مدرسة محمد الطيب بدائرة قسم ثاني الغردقة، وكان في استقباله عدد من أجهزة المحافظة والقيادات الأمنية ومدير المدرسة.

وشدد رئيس اللجنة على إزالة جميع المعوقات داخل اللجان؛ لتسهيل مهمة القاضي رئيس اللجنة المشرف على العملية الانتخابيه باللجنة، وسهولة حركة الناخبين، وتيسيرالوصول إلى مقر اللجنة للإدلاء بأصواتهم.