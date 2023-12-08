أول تعليق من حماس على تجريد جيش الاحتلال مدنيين نازحين بغزة من ملابسهم وتصويرهم

حماس: اعتقال المدنيين النازحين بغزة وتجريدهم من ملابسهم "عمل مرتزقة ومليشيات إرهابية"

استنكرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الجمعة، اعتقال الجيش الإسرائيلي مجموعة من المدنيين النازحين بغزة وتجريدهم من ملابسهم وتصويرهم، مؤكدة أن ذلك "عمل مرتزقة ومليشيات إرهابية منفلتة من كل القيم والأعراف والقوانين".

جاء ذلك في بيان لعضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، عزت الرشق، نشر علي منصات الحركة عبر منصة "تلجرام"، وفقا لوكالة الأناضول.

وذكر البيان أن "اعتقال جيش الاحتلال لمجموعة من المواطنين المدنيين النازحين في إحدى المدارس في قطاع غزَة، وتجريدهم من ملابسهم بصورة مهينة، هو جريمة صهيونية مفضوحة للانتقام من أبناء شعبنا المدنيين العزّل، نتيجة الضربات التي تلقاها جنوده وضباطه على أيدي رجال المقاومة الفلسطينية".

وأضاف أن "جريمة الاعتقال وتفتيش المعتقلين وتجريدهم من ملابسهم وتصويرهم هو عمل لا يقوم به إلا مرتزقة ومليشيات إرهابية منفلتة من كل القيم والأعراف والقوانين".