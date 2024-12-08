معلومات أولية عن بدء دخول المسلحين للعاصمة السورية دمشق

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أفادت معلومات أولية نقلا عن مصادر محلية ببدء دخول المسلحين للعاصمة السورية دمشق. وأفاد شهود عيان بسماع دوي طلقات نارية كثيفة وسط دمشق.