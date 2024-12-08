 معلومات أولية عن بدء دخول المسلحين للعاصمة السورية دمشق - بوابة الشروق
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معلومات أولية عن بدء دخول المسلحين للعاصمة السورية دمشق

د ب أ
نشر في: الأحد 8 ديسمبر 2024 - 3:26 ص | آخر تحديث: الأحد 8 ديسمبر 2024 - 3:27 ص

أفادت معلومات أولية نقلا عن مصادر محلية ببدء دخول المسلحين للعاصمة السورية دمشق.

وأفاد شهود عيان بسماع دوي طلقات نارية كثيفة وسط دمشق.

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