الفصائل المسلحة السورية تسيطر على مدينة منبج بريف حلب وجبلة باللاذقية

أعلنت الفصائل المسلحة السورية، اليوم الأحد، أنها أكلمت السيطرة على مدينة منبج شمال شرق حلب بعد معارك مع الوحدات الكردية، كما سيطرت على مدينة جبلة قرب قاعدة حميميم الروسية بمحافظة اللاذقية.

وقبيل هذا الإعلان، قالت وكالة الأناضول للأنباء إن القوات التابعة للمعارضة سيطرت على 80% من المدينة.

وفي المقابل، نقلت وكالة رويترز عما يعرف بقوات سوريا الديمقراطية -التي تشكل الوحدات الكردية المكون الرئيسي فيها- أن المعارك مستمرة.

وبحسب وكالة الأناضول، انتفض أهالي منبج ضد الوحدات الكردية بينما كان الجيش السوري المعارض يهاجم المدينة.