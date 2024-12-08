نائب وزير الخارجية البلجيكي: من المهم وجود عملية سياسية سلمية تأخذ بعين الاعتبار تنوع الشعب السوري

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قال نائب وزير الخارجية البلجيكي، للجزيرة اليوم الاحد، إن الأمر الجيد هو زوال نظام الأسد الذي لا يحظى بأي شرعية.

وأضاف أنه من المهم وجود عملية سياسية سلمية تأخذ بعين الاعتبار تنوع الشعب السوري.

وتابع:" المهم هو أن تكون العملية الانتقالية السياسية شاملة".

ورأى أن العدالة الانتقالية والمساءلة أمر في غاية الأهمية يقرره الشعب السوري.

وقال: "المهم بالنسبة لنا احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي في سوريا اليوم.

يجب أن تكون كل المجموعات والفئات السورية ممثلة في المرحلة الانتقالية".

وأضاف نائب وزير الخارجية البلجيكي أن المهم هو أن تكون العملية الانتقالية السياسية شاملة.

وتابع: "عناصر القرار 2254 جيدة وتساعد على عملية تحترم التنوع وتحفظ السيادة.

على جوار سوريا التعامل بمسؤولية والمساهمة في إنجاح عملية انتقالية سلمية".

وأشار إلى أنه من المهم الآن احترام سلامة الأراضي السورية للاستقرار على المدى البعيد.