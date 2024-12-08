وزيرا الدفاع التركي والأمريكي يبحثان هاتفيا التطورات في سوريا وقضايا أمنية إقليمية

أجرى وزير الدفاع الوطني يشار جولر، اتصالًا هاتفيًا اليوم الأحد، مع نظيره الأمريكي لويد أوستن.

وبحسب تدوينة لوزارة الدفاع التركية، تبادل الجانبان وجهات النظر حول القضايا الدفاعية والأمنية الثنائية والإقليمية، خاصة آخر التطورات في سوريا.

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler ve ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin, 8 Aralık 2024 tarihinde bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Görüşmede, Suriye’deki son gelişmeler başta olmak üzere ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.… pic.twitter.com/vWUFOXLybI — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 8, 2024

وتأتي هذه التطورات بعد سيطرة «هيئة تحرير الشام» (جبهة النصرة سابقا) على العاصمة السورية دمشق، في الساعات الأولى من فجر اليوم الأحد، وذلك بعد شنها عملية واسعة النطاق، على مدينة حلب في الـ29 من نوفمبر، انطلاقاً من شمال إدلب باتجاه مدينتي حلب وحماة وحمص.

وأظهرت مشاهد من دمشق جمع من السوريين أسقطوا تمثالا للرئيس الراحل حافظ الأسد في ساحة عرنوس وسط دمشق، بعد ساعات من إعلان الفصائل المعارضة دخول العاصمة ومغادرة الأسد.

وقال ضابطان كبيران في الجيش السوري لوكالة «رويترز» إن الأسد غادر دمشق على متن طائرة إلى وجهة غير معلومة.