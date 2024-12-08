تايوان تعلن عن إرسال الصين 14 سفينة حربية و4 بالونات بالقرب من الجزيرة

أرسلت الصين 14 سفينة حربية، وسبع طائرات عسكرية، وأربع بالونات بالقرب من تايوان بين يومي السبت والأحد، وفقا لما أفادت به وزارة الدفاع التايوانية، في الوقت الذي تكثف فيه بكين الضغط على الجزيرة التي تعتبرها جزءا من أراضيها.

وتأتي الأنشطة العسكرية الصينية وسط تكهنات بأن بكين قد تنظم تدريبات عسكرية حول الجزيرة ردا على زيارة الرئيس التايواني لاي تشينج-تي إلى حلفائه في منطقة المحيط الهادئ، بما في ذلك توقفات بالولايات المتحدة في هاواي وجوام.

وتعتبر الصين تايوان، وهي ديمقراطية تتمتع بحكم ذاتي ويبلغ عدد سكانها 23 مليون نسمة، جزءا من أراضيها.

وذكرت وزارة الدفاع التايوانية أنه تم رصد 14 سفينة حربية، وسبع طائرات عسكرية، وأربع بالونات خلال 24 ساعة بين الساعة السادسة صباحا من يوم السبت والساعة السادسة صباحا من اليوم الأحد.

وقالت الوزارة إن ستا من الطائرات عبرت الخط المنتصف لمضيق تايوان، وهو خط تقسيم غير رسمي بين تايوان والصين. كما أن أحد البالونات مر بالقرب من الطرف الشمالي للجزيرة، وفقا للوزارة.