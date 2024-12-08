متوسط الفائدة يقارب 32% في طرح أدوات دين حكومية وبيع أكثر من المستهدف

باع البنك المركزي المصري اليوم بالنيابة عن وزارة المالية أذون خزانة أجل 3 أشهر بنحو 52.75 مليار جنيه بأكثر بنحو 35% عن السيولة المستهدف جمعها والبالغة 35 مليار جنيه، بحسب بيانات على موقع البنك.

تقدم المستثمرون بطلبات شراء بنحو 78.56 مليار جنيه وبسعر عائد وصل إلى 34٪.

وواصل العائد على أذون الخزانة المصرية تسجيل مستويات قياسية بالتزامن مع تراجع قيمة الجنيه لمستويات تتجاوز 50 أمام الدولار، ليبلغ سعر العائد على أذون لأجل 3 أشهر 31.42% في عطاء الأحد، مقابل 31.2% في العطاء السابق.

باع البنك المركزى المصرى، بالنيابة عن وزارة المالية فى عطاء آخر الأسبوع الماضى سندات خزانة بالعملة المحلية أجل 6 أشهر بـ 7٫2 مليار جنيه بأقل 82% عن السيولة المستهدف جمعها للمرة الثانية نتيجة ضغوط ارتفاع الفائدة المقدمة من المستثمرين.

واصل متوسط سعر الفائدة على أذون الخزانة أجل 6 أشهر الارتفاع إلى نحو 31% من نحو 30.86% فى العطاء السابق، ‏تقدم المستثمرون بطلبات شراء بنحو 86.4 مليار جنيه وبسعر عائد وصل إلى 35% وفق بيانات المركزى.

وتستهدف وزارة المالية طرح 33 عطاء أذون وسندات خزانة بقيمة 751 مليار جنيه فى ديسمبر الجارى، بواقع 20 عطاء أذون بقيمة 670 مليار جنيه و13 عطاء سندات بقيمة 81 مليارا، وذلك ضمن خطتها لسداد استحقاقات سابقة لأدوات الدين، وتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.