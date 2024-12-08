إسرائيل تقصف مركز البحوث العلمية بدمشق

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قالت هيئة البث الإسرائيلية إن إسرائيل قصفت مركز البحوث العلمية في المربع الأمني بدمشق، حيث تدار برامج أسلحة كيميائية وصواريخ باليستية، كما شنت غارات جوية استهدفت حي المزة بالعاصمة السورية.

وقد أفاد مراسل الجزيرة بأن حرائق اندلعت بعد انفجارات في المربع الأمني بدمشق قرب مباني قيادة أركان القوات النظامية السابقة.

كما نقلت وكالة رويترز، عن مصدر أمني لبناني وآخر سوري، أن تلك الغارات التي استهدفت حي المزة في دمشق يشتبه أنها إسرائيلية.

وأضافت الوكالة، عن مصادر أمنية إقليمية، أن طائرات يعتقد أنها إسرائيلية قصفت قاعدة خلخلة الجوية في جنوب سوريا، والتي أخلاها الجيش ليلا.

وقالت المصادر تلك إن 6 ضربات على الأقل أصابت القاعدة الجوية الرئيسية الواقعة شمالي مدينة السويداء، وتضم مخزونا كبيرا من الصواريخ والقذائف التي تركتها القوات السورية وراءها.

من جانبها، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، عن مصدر أمني، أن الجيش الإسرائيلي هاجم مخازن أسلحة جنوبي سوريا، وبمنطقة مطار دمشق "خشية وصولها لأيدي المسلحين".

كما أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت أن الجيش الإسرائيلي سيطر على جبل الشيخ السوري في الساعات الأخيرة "دون مقاومة".

وكان الرئيس بشار الأسد قد غادر سوريا، فجر اليوم الأحد، إثر فقدانه السيطرة على العاصمة دمشق وسيطرة فصائل المعارضة السورية المسلحة عليها.

وفي 27 نوفمبر الماضي، اندلعت اشتباكات بين قوات الجيش السوري وفصائل مسلحة، في الريف الغربي لمحافظة حلب، واستطاعت الفصائل بعده السيطرة على إدلب وحماة ودرعا فالسويداء وحمص، وأخيرا دمشق.