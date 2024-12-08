وزير الاتصالات السوري: فوجئنا بالانهيار السريع للجيش وتجاوزنا مرحلة الصدمة

قال وزير الاتصالات السوري إياد الخطيب، إن فوجئوا بالانهيار السريع للجيش أمام فصائل المعارضة المسلحة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الأحد، أنه لم يكن من المتوقع سقوط خلال ساعات، لافتًا إلى أنهم لاحظوا تراجعًا للجيش من كل الجبهات حتى دخلت دمشق.

وأوضح أن الانهيار السريع للجيش أحدث صدمة لكنهم انتقلوا لاحقا إلى مرحلة ترتيب الأوراق وإعادة ترتيب البيت الداخلي السوري.

ولفت إلى أنه لم يرَ بشار الأسد منذ خطاب القسم قبل ثلاثة أشهر وقت تشكيل الحكومة.

وسيطرت ما تُعرف بالمعارضة السورية المسلحة على العاصمة السورية دمشق، في الساعات الأولى من فجر اليوم الأحد، وذلك بعد شنها عملية واسعة النطاق، على مدينة حلب في الـ29 من نوفمبر، انطلاقاً من شمال إدلب باتجاه مدينتي حلب وحماة وحمص.

وشكّل سقوط العاصمة دمشق، بمثابة انتهاء لحكم الرئيس السوري بشار الأسد.

وأعلنت روسيا، تقديم اللجوء لبشار الأسد وعائلته في العاصمة موسكو، وذلك في أعقاب سقوط نظامه.

ونقلت القناة الروسية الأولى عن الكرملين، قلوله إنه بشار الأسد وأفراد عائلته موجودون في موسكو، وأنه تم تقديم اللجوء للأسد وعائلته لدواعٍ إنسانية.