بايدن: سقوط بشار الأسد في سوريا فعل أساسي للعدالة لكنه لحظة مخاطرة

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأحد، إن الانهيار المفاجئ للحكومة السورية تحت قيادة بشار الأسد هو "فعل أساسي للعدالة" بعد عقود من القمع، لكنه يمثل "لحظة مخاطرة وعدم يقين" بالنسبة للشرق الأوسط.

وقال بايدن، خلال حديثه في البيت الأبيض، إن الولايات المتحدة ليست متأكدة من مكان وجود بشار الأسد، لكنها تتابع تقارير تتحدث عن سعيه للجوء إلى موسكو.

وأشاد بايدن بالتحرك الذي قامت به الولايات المتحدة وحلفاؤها من أجل إضعاف داعمي سوريا - روسيا وإيران وحزب الله.

وتابع قائلا: "لأول مرة" لم يعد في إمكانهم الدفاع عن قبضة الأسد على السلطة.

وأضاف بايدن "لقد غير نهجنا ميزان القوى في الشرق الأوسط".