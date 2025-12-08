أعلن المترشح لانتخابات مجلس النواب 2025 عن دائرة مركز الأقصر محمود بغدادي (فردي مستقل) اعتذاره رسميًا عن الاستمرار في السباق الانتخابي، وذلك عبر بيان رسمي أكد فيه احترامه الكامل لأهالي الدائرة وتقديره للدعم الذي تلقّاه خلال الفترة الماضية.

وأكد بغدادي، أن اعتذاره يأتي بعد إعادة تقييم شاملة للمشهد الانتخابي والظروف الحالية، مشيرًا إلى أن خدمة الوطن والمواطنين لا تتوقف عند مقعد برلماني، بل يمكن أن تستمر عبر مسارات مختلفة.

وبهذا التنازل يصبح عدد المرشحين في الدائرة التي تحمل رقم 1 ومقرها مركز الأقصر 7 مرشحين، وهم أحمد يوسف إدريس (فردي حزب حماة الوطن)، عبد الرحمن بشاري (فردي مستقل)، ممدوح العتماني (فردي مستقل)، أبو النجا الحجاجي (فردي مستقل)، وتامر خليل (فردي مستقل)، محمد جمال الرشيدي (فردي مستقل)، ومحمد سالم محمد سليم (فردي مستقل).

بينما ضمت قائمة المتنازلين عن استكمال خوض السباق الانتخابي 5 مرشحين هم: من محمد علي خاطر (فردي مستقل)، أشرف القاعود (فردي مستقل)، أيمن كردومة (فردي مستقل)، مصعب جمعة الزاهر (فردي مستقل)، ومحمود بغدادي (فردي مستقل).

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات قررت إعادة أعمال التصويت بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب في دوائر محافظة الأقصر الثلاث (قسم الأقصر - القرنة - إسنا) يومي 10 و11 ديسمبر المقبل.