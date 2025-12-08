سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء، اليوم الاثنين، حملة تموينية مشتركة شارك فيها قسم مباحث التموين، وإدارة تموين العريش، وجهاز حماية المستهلك بالعريش، وهيئة سلامة الغذاء، وذلك للمرور على محطات الوقود والغاز والأسواق والمحلات التجارية والمخابز بدائرة مدينة العريش ومركز بئر العبد.

وأسفرت الحملة عن ضبط عدد 258 أسطوانة غاز منزلي وتجاري محملة على إحدى السيارات بحوزة شخص جمعها بدون وجه حق بغرض بيعها في السوق السوداء والتربح منها بالمخالفة لأحكام القانون.

كما تم تحرير محضرين لتجميع دقيق مدعم بإجمالي كمية بلغت 200 كيلوجرام، بجانب تحرير محضر لمخالفة إحدى محطات الوقود لعدم التزامها بالتعليمات الصادرة من مديرية التموين.

فيما تم تحرير 6 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، ومحضر لعدم حمل شهادة صحية.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ العرض على النيابة العامة.