الأسترالية بارتي تتوج بلقب بطولة أديلايد للتنس على حساب ريباكينا

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توجت الأسترالية أشلي بارتي المصنفة الأولى على العالم بلقب بطولة أديلايد للتنس اليوم الأحد.

وحصدت بارتي ثاني لقب لها في بطولة أديلايد في غضون ثلاثة أعوام بعد فوزها في المباراة النهائية على الكازاخية إيلينا ريباكينا بنتيجة 6 /3 و6 /2.

وحققت بارتي فوزها الـ17 مقابل هزيمة واحدة في مواجهة المصنفات العشرين الأوائل على العالم، منذ بداية العام الماضي.

وفازت بارتي على الأمريكية كوكو جاوف والأمريكية الأخرى صوفيا كينن بطلة نسخة 2020 من بطولة أستراليا المفتوحة، والبولندية إيجا سواتيك الفائزة بلقب فرنسا المفتوحة في 2020، في طريقها لحصد اللقب الـ14 في مسيرتها.

وتستعد بارتي للمشاركة في بطولة سيدني الكلاسيكية للتنس تمهيدا لمشاركتها في بطولة أستراليا المفتوحة، أولى بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى للموسم الحالي والتي تنطلق في 17 يناير الجاري.