رابطة يمنية تندد باعتقال صحفية من قبل الجهات الأمنية في محافظة حضرموت «دون مسوغ قانوني»

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نددت رابطة أمهات المختطفين اليمنيين، مساء اليوم السبت، باعتقال الصحفية هالة فؤاد باضاوي، من قبل الجهات الأمنية في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت، شرقي البلاد.

وحملت رابطة أمهات المختطفين، الجهات الأمنية بمدينة المكلا المسؤولية الكاملة عن "حياة وسلامة الصحفية باضاوي".

ودعت الرابطة، الجهات الأمنية بمدينة المكلا إلى الإفراج الفوري عنها وتمكينها من حقوقها القانونية التي كفلها الدستور اليمني والقوانيين اليمنية النافذة.

والجمعة الماضية، اتهمت نقابة الصحفيين اليمنيين، السلطات الحكومية في حضرموت، باعتقال باضاوي، على خلفية كتاباتها الصحفية.

ولم تصدر السلطات المحلية في محافظة حضرموت الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، أي تصريح رسمي حول اعتقال باضاوي حتى الان.

جدير بالذكر، أن منظمة مراسلون بلا حدود الدولية، قد صنفت اليمن مؤخراً ثالث أخطر بلد في العالم للصحفيين، بعد المكسيك وأفغانستان.