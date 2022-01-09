مسام ينتزع 2427 لغما في اليمن خلال أسبوع

تمكن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" خلال الأسبوع الأول من شهر يناير الحالي من انتزاع 2427 لغمًا زرعتها مليشيا الحوثي في مختلف مناطق اليمن ، منها 110 ألغام مضادة للأفراد، و1684 لغمًا مضادًا للدبابات، و 608 ذخائر غير متفجرة، و 25 عبوة ناسفة.

وتمكن فريق "مسام"، وفقا لقناة اليمن الفضائية، من نُزع 287 لغمًا مضادًا للدبابات و122 ذخيرة غير متفجرة في محافظة عدن، فيما تمكن فريق مديرية خب الشعف بمحافظة الجوف من نزع ذخيرة واحدة غير متفجرة.

وفي مديرية قعطبة بمحافظة الضالع نُزع ذخيرة واحدة غير متفجرة، وفي مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة نُزع لغمان مضادان للأفراد و510 ألغام مضادة للدبابات و11 ذخيرة غير متفجرة وعبوتان ناسفتان، وفي قرية كهبوب بمحافظة لحج نُزع 14 لغمًا مضادًا للدبابات، وفي محافظة مأرب تمكن الفريق من نزع 180 ذخيرة غير متفجرة، ونزع 570 لغمًا مضادًا للدبابات في مديرية الوادي.

وفي محافظة شبوة نزع الفريق 293 ذخيرة غير متفجرة بمديرية عتق، ونزع 105 ألغام مضادة للأفراد و 217 لغمًا مضادًا للدبابات و 22 عبوة ناسفة بمديرية عسيلان.

كما تمكن فريق "مسام" في محافظة تعز من نزع 7 ألغام مضادة للدبابات بمديرية الوازعية، ونزع 15 لغمًا مضادًا للدبابات بمديرية موزع، ونزع 3 ألغام مضادة للأفراد و 64 لغمًا مضادًا للدبابات وعبوة ناسفة واحدة بمديرية ذباب.

وأصبح عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع "مسام" حتى الآن إلى 303 آلاف و 279 لغمًا، زرعتها المليشيات الحوثية بعشوائية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.

يشار إلى أن المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن "مسام"، هو ضمن مشروعات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية المتخصص للأعمال الإغاثية والإنسانية الدولية، ويقوم بعملية التنسيق مع المنظمات والهيئات العالمية، بهدف تقديم المساعدات للمحتاجين في العالم ، ومن أبرز أهداف المشروع.. تطهير المناطق اليمنية من الألغام الأرضية، والتصدي لتهديدات الألغام، ومعالجة المآسي الإنسانية الناتجة عن انتشار الألغام.