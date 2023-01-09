ماكرون يدعم لولا دا سيلفا ويطالب باحترام المؤسسات الديمقراطية في البرازيل

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأحد، ضرورة احترام المؤسسات الديمقراطية وإرادة الشعب البرازيلي مؤكدا دعمه لنظيره البرازيلي لولا دا سيلفا، وذلك في أول تعليق له على اقتحام أنصار الرئيس البرازيلي السابق اليميني المتطرف جايير بولسونارو مقر البرلمان وقصر الرئاسة والمحكمة العليا في العاصمة البرازيلية.

وقال ماكرون في تغريدة على حسابه بموقع التدوينات القصيرة " تويتر" : "يجب احترام إرادة الشعب البرازيلي والمؤسسات الديمقراطية"، مضيفا أنه "يمكن للرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا الاعتماد على الدعم غير المشروط من فرنسا".

واقتحم المئات من أنصار بولسونارو مقرات السلطات الرئيسية في العاصمة برازيليا، بينها مبنى الكونجرس والمحكمة العليا وقصر بلانالتو الرئاسي إلى جانب عدة بنايات وزارية متسببين في أضرار عديدة، وفق ما أظهرت صور ومقاطع فيديو متداولة على شبكات التواصل الاجتماعي.

ورغم أن السلطات طوقت المنطقة المحيطة بمبنى البرلمان في برازيليا لكن مئات من أنصار بولسونارو الذين يرفضون قبول فوز لولا دا سيلفا في الانتخابات الرئاسية صعدوا إلى المبنى وتجمعوا على سطحه، بحسب مصور وكالة الصحافة الفرنسية.