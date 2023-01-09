قمر اصطناعي أمريكي يمر فوق كوريا الجنوبية بدون تسجيل أضرار

تلقى سكان كوريا الجنوبية إخطارا غير عادي صباح اليوم الاثنين، يحذرهم من مواجهتهم لخطر قادم من أعلى، بحسب ما أوردته وكالة "بلومبرج" للانباء.



واعتاد السكان في كوريا الجنوبية على تلقي تنبيهات عبر الهاتف المحمول، تحذرهم من الزلازل أو من تفشي فيروس كورونا، على سبيل المثال.



وأرسلت وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في البلاد تحذيرا على مستوى البلاد، يفيد بأن "بعض الحطام المتساقط الخاص بقمر اصطناعي أمريكي، قد يسقط بالقرب من شبه الجزيرة الكورية" في وقت الغداء تقريبا، مضيفة: "يرجى توخي الحذر عند الخروج خلال هذا التوقيت."



وقالت الوزارة في وقت لاحق في بيان لها، إن المركبة الفضائية المتوقفة عن العمل "يعتقد أنها مرت فوق شبه الجزيرة الكورية، دون أن يتم الإبلاغ عن تسجيل أضرار معينة حتى الآن".



وكانت وكالة الفضاء الأمريكية قالت الأسبوع الماضي إن القمر الاصطناعي الذي يبلغ وزنه 2450 كيلوجرام، من المرجح أن يدخل إلى الغلاف الجوي للأرض مجددا، يوم الأحد أو الاثنين.



وبينما كان من المتوقع أن تحترق معظم أجزاء المركبة الفضائية التي يبلغ عمرها حوالي 40 عاما عند رجوعها إلى الغلاف الجوي للأرض، كان من المتوقع أن تنجو بعض القطع وأن تتحطم على سطح الأرض.



ومن جانبها، قالت وكالة الفضاء والطيران الامريكية (ناسا)، إن خطر تعرض أي شخص على هذا الكوكب للضرر، "منخفض للغاية".



وكانت وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في كوريا الجنوبية حذرت من احتمال تحطم القمر الاصطناعي الأمريكي والذي كان مخصصا لدراسة ميزانية الإشعاع الأرضي، وسقوط حطامه بالقرب من شبه الجزيرة الكورية، اليوم الاثنين.



وأفادت شبكة "كيه بي إس وورلد" الاذاعية الكورية الجنوبية بأن الوزارة أعلنت حالة التأهب في الساعة السابعة من صباح اليوم الاثنين، وعقدت اجتماعا لمقر إدارة مخاطر الفضاء للاستجابة لحالات الطوارئ المتوقعة.