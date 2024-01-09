بن غفير منتقدا بلينكن: هذا ليس الوقت المناسب للتحدث بهدوء مع حماس

انتقد وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، اليوم الثلاثاء، وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، معتبرا أنه ليس من المناسب حاليا التحدث "بهدوء" مع حركة حماس.

وقال بن غفير، زعيم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف، خلال منشور عبر منصة "إكس": "السيد الوزير بلينكن، هذا ليس الوقت المناسب للتحدث بهدوء مع حماس، لقد حان الوقت لاستخدام العصا الغليظة"، وفقاً لما نقلته وكالة "الأناضول" للأنباء.

ووصل بلينكن، إسرائيل، أمس الاثنين، في زيارة تستمر حتى غداً الأربعاء، ضمن جولة شرق أوسطية زار فيها أيضاً كل من السعودية والإمارات وتركيا والأردن وقطر.

والتقى بلينكن الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية يسرائيل كاتس والمجلس الوزاري الحربي، وسيلتقي لاحقا وزير الدفاع يوآف جالانت والوزير في المجلس الوزاري الحربي بيني جانتس، على أن يلتقي، غداً الأربعاء، زعيم المعارضة يائير لابيد.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، في بيان، إن بلينكن شدد خلال لقائه هرتسوج في تل أبيب، اليوم الثلاثاء، على "ضرورة اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين" في غزة.

وأضاف ميلر: كما "شدد الوزير بلينكن على ضرورة تسهيل تقديم المساعدات الإنسانية المتزايدة والمستدامة للمدنيين في غزة، وناقش الجهود المبذولة لتحقيق تكامل إقليمي أوسع يضمن أمن إسرائيل، ويعزز إنشاء دولة فلسطينية مستقلة".

وبحسب "الأناضول"، لم يسبق لبلينكن أن التقى بن غفير، فيما انتقدت وزارة الخارجية الأمريكية خلال الأشهر الماضية العديد من انتهاكاته وتصريحاته، بينها اقتحام المسجد الأقصى، ودعواته تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة وتكثيف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بالإضافة إلى تسلحيه المستوطنين.