الأمم المتحدة تؤكد على ضرورة ألا تصل الحرب إلى جنوب قطاع غزة

حذرت وكالة إغاثة تابعة للأمم المتحدة خلال زيارة وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، إلى منطقة الحدود المصرية وقطاع غزة من وصول الحرب إلى جنوب قطاع غزة

وقالت جيما كونيل، مديرة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في غزة "لا يمكن أن يصل الصراع إلى رفح على نطاق واسع".

وجاءت هذه التصريحات عند معبر رفح البري اليوم الثلاثاء، حيث جرى إطلاع بيربوك على الوضع في منطقة الحرب هناك في إطار زيارتها إلى منطقة الشرق الأوسط

ويمر خط الحدود بين مصر وغزة عبر مدينة رفح. وقبل حرب غزة، كان نحو 280 ألف شخص يعيشون في رفح على الجانب الفلسطيني من الحدود. والآن هناك 5ر1 مليون شخص يلتمسون الحماية هناك من القتال.

ويقول الجيش الإسرائيلي إنه يركز الآن على تدمير البنية التحتية لحركة حماس في وسط وجنوب قطاع غزة.

وقالت كونيل إن هناك هجمات جوية في رفح كل ليلة. ولا يوجد مكان آخر يذهب إليه الـ5ر1 شخص ويجب حمايتهم.

وأوضحت إنه لا يوجد فعليا مكان آمن في غزة، مما يجعل هذا "صراعا فريدا" في العالم.

وأضافت أن الوضع أيضا غير مسبوق في ظل استشهاد أكثر من 130 من موظفي الأمم المتحدة حتى الآن في هجمات ضد منشآت تابعة للأمم المتحدة.