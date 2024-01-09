أستراليا: نيو ساوث ويلز تسجل أعلى معدلات الإصابة بفيروس كورونا منذ عام

تدعو السلطات الصحية في نيو ساوث ويلز حاليا، المصابين بفيروس كورونا إلى البقاء في المنزل واتخاذ الاحتياطات اللازمة، وذلك للحد من انتشار الفيروس في الوقت الذي تكافح فيه الولاية الاسترالية أعلى معدلات الاصابة بالفيروس منذ عام، بحسب ما أوردته "هيئة البث الأسترالية" (إيه بي سي)، اليوم الثلاثاء.

واجتاحت موجة جديدة من إصابات فيروس كورونا أنحاء الولاية، الواقعة على بعد نحو 150 كيلومترا شمال سيدني، خلال فترة العطلات، حيث كان هناك سلالتان وراء الجزء الأكبر من الإصابات التي تم الإعلان عنها.

ومن جانبه، كشف الدكتور جيريمي ماكنولتي، أن هناك نحو 1400 شخص في الولاية كانوا يذهبون إلى أقسام الطوارئ مصابين بالفيروس المسبب لمرض "كوفيد -19"، بينما يتم أسبوعيا إيداع نحو 400 آخرين في المستشفيات.

وقال ماكنولتي إن "هؤلاء هم مجرد الأشخاص الذين يذهبون إلى المستشفى، لذلك فإننا نعلم أن هناك عدد كبير آخر من الأشخاص الذين، لحسن الحظ، لم يمرضوا بالدرجة التي تتطلب إيداعهم في المستشفى"، مضيفا أن "هذا يعكس مستوى عالٍ من نشاط فيروس كورونا داخل المجتمع في الوقت الحالي."