 أوديجارد يحقق رقما غير مسبوق في مسيرته - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أوديجارد يحقق رقما غير مسبوق في مسيرته

زيـاد الميرغني
نشر في: السبت 3 مايو 2025 - 10:34 م | آخر تحديث: السبت 3 مايو 2025 - 10:34 م

حقق النرويجي مارتن أوديجارد قائد آرسنال، رقمًا غير مسبوق في مسيرته، خلال لقاء بورنموث، اليوم السبت، في الجولة 35 من عمر البريميرليج.

وقدم أوديجارد، تمريرة حاسمة لزميله ديكلان رايس، نجح من خلالها الأخير، في منح التقدم للجانرز.

وبحسب شبكة "سكواكا" للإحصائيات، فقد قدم مارتن أوديجارد تمريرة حاسمة في 3 مباريات متتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز، لأول مرة في مسيرته.

لكن بورنموث قلب الطاولة على نظيره آرسنال، وسجل هدفين في غضون 8 دقائق، عن طريق ديان هويسين (67) وإيفانيلسون (75)، لتنتهي المباراة بخسارة الجانرز 1-2.

وتوقف رصيد آرسنال عند 67 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، فيما قفز بورنموث للمركز الثامن بوصوله للنقطة 53.


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