قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، إن العديد من دول الشرق الأوسط مستعدة للاستثمار في مستقبل غزة، لكنهم سيفعلون ذلك فقط في ظل وجود مسار واضح لإقامة دولة فلسطينية.

وأضاف بلينكن، خلال مؤتمر صحفي بعد محادثات في تل أبيب مع زعماء إسرائيليين، أن الولايات المتحدة تعتقد أن دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل "بلا أساس"، لكن العدد اليومي للقتلى المدنيين بغزة مرتفع للغاية، بحسب وكالة "رويترز".

وكان بلينكن قد وصل إسرائيل، أمس الاثنين، في زيارة تستمر حتى غداً الأربعاء، ضمن جولة شرق أوسطية زار فيها أيضاً كل من السعودية والإمارات وتركيا والأردن وقطر.

والتقى بلينكن الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية يسرائيل كاتس والمجلس الوزاري الحربي، وسيلتقي لاحقا وزير الدفاع يوآف جالانت والوزير في المجلس الوزاري الحربي بيني جانتس، على أن يلتقي، غداً الأربعاء، زعيم المعارضة يائير لابيد.