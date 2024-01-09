الجيش الإسرائيلي يعلن القضاء على قائد وحدة الطائرات المسيرة في حزب الله

قال المتحدث باسم الجيش الإٍسرائيلي دانييل هاجاري، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل مسئولة عن قتل على حسين برجي، وهو قائد بارز في وحدة الطائرات المسيرة في حزب الله في جنوب لبنان.

وقال هاجاري "استهدفناه (برجي) باستخدام طائرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي. برجي قاد عشرات الهجمات ضد إسرائيل باستخدم الطائرات المسيرة، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية في موقعها الإلكتروني.

وذكر شهود عيان لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن برجي كان يستقل سيارة في طريقه إلى جنازة القائد البارز بحزب الله وسام الطويل، الذي لقي حتفه قبل يوم في هجوم إسرائيلي جنوبي لبنان.



وضرب صاروخ السيارة التي كان يستقلها برجي.

كانت قناة الميادين التابعة لحزب الله قد آفادت بمقتل برجي قائد منطقة جنوب لبنان ووحدة الطائرات المسيرة في حزب الله بضربة جوية إسرائيلية جنوب لبنان.



ويعد برجي ثاني قيادي من حزب الله تعلن إسرائيل عن مقتله في غضون يومين.



وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في مقابلة تلفزيونية، إن بلاده تقف وراء قتل وسام الطويل القيادي بحزب الله أمس الاثنين.

وحذر كاتس من أنه في حالة نشوب حرب كبرى، فإن لبنان "سيتلقى ضربة أقوى 50 مرة من تلك التي تلقتها في حرب لبنان الثانية (في عام 2006)".



وتشهد المناطق الحدودية جنوب لبنان تبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي، بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة؛ ردا على هجمات حماس على الدولة العبرية.