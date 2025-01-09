وزير الدفاع الألماني يعد بتزويد أوكرانيا بمزيد من صواريخ الدفاع الجوي إيريس تي

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أعلنت ألمانيا، تقديم دعم على المدى القصير لأوكرانيا بصواريخ موجهة إضافية من أنظمة الدفاع الجوي طراز إيريس - تي لمساعدتها في حربها مع القوات الروسية.

وخلال تواجده في قاعدة القوات الجوية الأمريكية في مدينة رامشتاين بولاية راينلاند بفالتس غربي ألمانيا، قال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، اليوم الخميس، إن هذه الصواريخ كانت مخصصة في الأصل للجيش الألماني؛ لكنها ستُرسل مباشرة من المصنع إلى أوكرانيا.

وأشار بيستوريوس المنتمي إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي، إلى الهجمات الجوية المستمرة التي تشنها روسيا، بما في ذلك استخدام الذخائر العنقودية.

وأضاف: "سنزود أوكرانيا أولاً قبل أن نقوم بإعادة تعبئة مخزوننا مرة أخرى".

ولم يذكر الوزير، رقمًا دقيقًا للكمية التي سيتم إرسالها.

جاء ذلك أثناء مشاركته في اجتماع للحلفاء الدوليين الداعمين لكييف في رامشتاين.

وأكد بيستوريوس، أن أوكرانيا يمكنها أن تعتمد على ألمانيا، بغض النظر عن نتائج الانتخابات البرلمانية الألمانية المقرر إجراؤها في 23 فبراير المقبل.

وأضاف بيستوريوس، أن ألمانيا ستنقل خلال الأسابيع المقبلة نظامي دفاع جوي طراز باتريوت و200 جندي إلى بولندا لمدة 6 أشهر؛ بهدف حماية أكبر مركز لوجستي لدعم أوكرانيا. وسيعمل النظام تحت قيادة حلف شمال الأطلسي "ناتو".

تجدر الإشارة إلى أنه في اليوم الـ1051 للحرب الروسية الأوكرانية، اجتمع حلفاء أوكرانيا في رامشتاين، من بينهم وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، لمناقشة كيفية مواصلة الدعم للجمهورية السوفيتية السابقة.

وحضر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الاجتماع للمرة الثانية شخصيًا؛ مما يعكس حجم الضغط الذي تواجهه أوكرانيا مع تقدم القوات الروسية في شرق البلاد.