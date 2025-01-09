جوزيف عون يصل إلى قصر بعبدا

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وصل الرئيس اللبناني الجديد جوزيف عون، مساء الخميس، إلى القصر الجمهوري في بعبدا، وذلك بعد أدائه اليمين الدستورية أمام مجلس النواب.

وأقيمت مراسم رسمية لاستقبال الرئيس الجديد لدى وصوله إلى القصر، حيث استعرض حرس الشرف، وعُزفت الموسيقى العسكرية ترحيبًا به.

واختار النواب اللبنانيون قائد الجيش العماد جوزيف عون، ليكون رئيسًا للبلاد، بعد حصوله على 99 صوتًا بالدورة الثانية لجلسة انتخاب الرئيس الجديد.

وفشل مجلس النواب اللبناني، في انتخاب رئيس للجمهورية بالجولة الأولى، وذلك بعد حصول عون، على 71 صوتًا فقط.

ويُنتخب رئيس الجمهورية في لبنان بالاقتراع السري بأغلبية الثلثين من مجلس النواب في الدورة الأولى، ويُكتفى بالأغلبية المطلقة في دورات الاقتراع التي تلي.

وتدوم رئاسته ست سنوات ولا تجوز إعادة انتخابه إلا بعد ست سنوات من انتهاء ولايته.