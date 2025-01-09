ألمانيا: حبس مطلق النار بشركة لتصنيع الآلات والمتسبب في قتل شخصين وإصابة ثالث

تم إيداع المشتبه به في حادثة إطلاق النار في مدينة باد فريدريشسهال جنوب ألمانيا، في الحبس الاحتياطي، حسبما أفادت الشرطة في رد على سؤال.

ويُتهم الرجل الألماني البالغ من العمر 52 عامًا بارتكاب جريمتي قتل وجريمة الشروع في قتل. ويُعْتَقَد أنه أقدم في وقت متأخر من بعد ظهر أمس الثلاثاء في شركة لتصنيع الآلات بمدينة باد فريدريشسهال على قتل اثنين من زملائه وإصابة شخص ثالث بجروح خطيرة تهدد حياته. وتم القبض على المشتبه به مساء نفس اليوم.

ووفقًا للشرطة، كان مطلق النار يحمل سلاحًا بشكل قانوني. وكما أكد متحدث باسم الشرطة، فإن المشتبه به كان عضوا في نادٍ للرماية.

وأفادت الشرطة بأن 25 شخصًا كانوا موجودين داخل المبنى وقت وقوع الجريمة. وذكرت أن الجاني دخل المكان وهو يرتدي قناعًا، وأنه لاذ بالفرار بعد إطلاق النار. وتمكنت قوات خاصة من القبض عليه بعد مطاردة استمرت لساعات. ولا تزال دوافعه مجهولة حتى الآن.

وفي صباح اليوم التالي، كانت لا تزال هناك أسئلة عديدة دون إجابات. وقام خبراء جمع الأدلة اليوم بفحص موقع الجريمة ومكان القبض على الجاني. وتم تعليق العمل في الشركة. وكُتِب على قصاصة معلقة عند مدخل الشركة عبارة تقول: "تم تعليق العمل اليوم، الأربعاء 8 يناير 2025".





