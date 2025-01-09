أمين مجلس التعاون الخليجي: نتطلع لأن يسهم انتخاب عون في استعادة الأمن والسلام بلبنان

بارك الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، للشعب اللبناني انتخاب البرلمان للعماد جوزيف عون، رئيساً للجمهورية اللبنانية.

وبحسب بيان صادر عن المجلس، تطلع البديوي، إلى أن يسهم انتخاب العماد عون، رئيساً للجمهورية، في استعادة الأمن والسلام في لبنان، وتحقيق تطلعات الشعب اللبناني في الاستقرار والرخاء والتنمية.

وأعرب عن أمله في أن يتم خلال عهد الرئيس جوزيف عون، تعزيز العلاقات التاريخية بين مجلس التعاون ولبنان، مؤكداً على ماورد في البيان الختامي الصادر عن المجلس الأعلى في دورته الخامسة والأربعين، بشأن مواقف مجلس التعاون الثابتة مع الشعب اللبناني الشقيق وعن دعمه المستمر لسيادة لبنان وأمنه واستقراره، وللقوات المسلحة اللبنانية التي تحمي حدوده، والتشديد على ضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1701، لاستعادة الأمن والاستقرار الدائم في لبنان، وضمان احترام سلامة أراضيه واستقلاله السياسي وسيادته داخل حدوده المعترف بها دولياً وبسط سيطرة الحكومة اللبنانية على جميع الأراضي اللبنانية، وفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة واتفاق الطائف.

واختار النواب اللبنانيون قائد الجيش العماد جوزيف عون، ليكون رئيسًا للبلاد، بعد حصوله على 99 صوتًا بالدورة الثانية لجلسة انتخاب الرئيس الجديد.

وفشل مجلس النواب اللبناني، في انتخاب رئيس للجمهورية بالجولة الأولى، وذلك بعد حصول عون، على 71 صوتًا فقط.

ويُنتخب رئيس الجمهورية في لبنان بالاقتراع السري بأغلبية الثلثين من مجلس النواب في الدورة الأولى، ويُكتفى بالأغلبية المطلقة في دورات الاقتراع التي تلي.

وتدوم رئاسته ست سنوات ولا تجوز إعادة انتخابه إلا بعد ست سنوات من انتهاء ولايته.