خالد عبدالغفار: حجم مشترياتنا بمجال الصحة يبلغ نحو 300 مليون دولار شهريا

- الأزمة وصلت إلى حد تسجيل نقص في 580 مجموعة دوائية





قال الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء لمجموعة التنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، إن حجم مشتريات الدولة في مجال الصحة يبلغ نحو 300 مليون دولار شهريًّا.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «مساء dmc»، الذي يُقدمه الإعلامي أسامة كمال، عبر شاشة «dmc»، عُرضت مساء الأربعاء، أن الدولة وضعت ملف الأدوية على رأس الأولويات، وذلك خلال فترة الأزمة الحادة التي واجهتها الدولة على مدار سنة كاملة.

وأشار إلى أن توفير هذا المبلغ وقت الأزمة لم يكن متاحًا بشكل كبير، فكان على الوزارة ترتيب الأولوية، وبالتالي إذا كان هناك دواء ينتج في مصر وآخر يتم استيراده كان يتم وقف الأخير لتوفر بديل له بأربعة أو خمسة أصناف.

وذكر أن المواطن كان معتادًا على شراء دواء بعينه رغم أن هناك مثائل باسم آخر، مؤكدا أن هذه المشكلة كانت تتعلق كذلك بالطبيب الذي يكتب العلاج وهو ما تعمل الدولة على مواجهته حاليًّا.

وأفاد بأن أزمة الدواء أظهرت أن المواطن يعتمد على الدواء المصري وبات يثق فيه رغم أن ذلك كان صعبًا في وقت سابق، مشددا على أن مستلزمات الإنتاج والمواد الخام تأثرت بأزمة الدولار ما أثّر على المخزون ومن ثم تأثر الإنتاج.

وأوضح أن الأزمة وصلت إلى حد تسجيل نقص في 580 مجموعة دوائية من بين عشرة آلاف مجموعة، لكن الكميات التي شهدت نقصًا كانت مؤثرة بشكل كبير.