قال الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لشئون صناعة الذهب، إن المشتريات الصينية الكبيرة؛ دفعت أسعار الذهب بقوة إلى الارتفاع، رغم قرارات الفيدرالي الأمريكي وبطء تراجع الفائدة.

وأشار خلال تصريحات تلفزيونية عبر شاشة «الشمس» مساء الخميس، إلى ارتفاع سعر أوقية الذهب من 2615 دولارا إلى 2680 دولارًا، لافتا إلى انعكاس ذلك على السوق المحلي ليسجل عيار 21 سعر 3765 جنيها، وعيار 18 سعر 3227 جنيها، وعيار 14 سعر 2510 جنيهات، فيما بلغ سعر عيار 24 نحو 4302 جنيهات، وسعر الجنيه الذهب 3550 جنيها، وذلك خلال المعاملات المسائية اليوم.

ونصح مستشار وزير التموين، بالاستثمار في شهادات الادخار ذات العائد المرتفع 27% و23.5%، معتبرا أنها «أفضل وعاء استثماري وادخاري في ظل الظرف الراهن»، مؤكدا أنها «فرصة لن تستمر لفترات طويلة».

وحول مستقبل الذهب عالميا مع اقتراب تولي ترامب رئاسة الولايات المتحدة، أوضح أن دخول الصين والبنوك الآسيوية بقوة لشراء كميات كبيرة من الذهب للبنوك المركزية ساهم في ارتفاع سعره رغم الضغوط الأمريكية وقرارات الفيدرالي لتقارب 2700 دولار للأوقية.

وأوضح أن الذهب سيظل مخزن قيمة جيد ووعاء استثماري طويل الأمد حتى في حال انخفاض سعره مؤقتا، مؤكدا أنه سيعاود الارتفاع وربما يتخطى مستوياته السابقة.