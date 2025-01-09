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أعلنت وزارة الدفاع السويدية، اليوم الخميس، أن البلاد سوف تشتري 44 دبابة قتالية ألمانية جديدة طراز "ليبوبارد 2 ايه 8"، وتعتزم تحديث أسطولها الحالي المؤلف من 66 دبابة "ليوبارد 2" وغيرها من المركبات القتالية في ترسانتها العسكرية.

وتتوقع السويد وهي عضو جديد بالناتو، إنفاق نحو 22 مليار كرونه (1.97 مليار دولار) على التدابير على مدار السنوات المقبلة.

وأفادت الوزارة، بأن هذا الاستثمار يرمي إلى تعزيز القدرات الدفاعية بشكل كبير للدولة الإسكندنافية العضو بالاتحاد الأوروبي، ودعم الانتهاء من الكتائب الأربعة الجاري إنشاؤها حاليا.

وأوضح وزير الدفاع بال جونسون، أنه بسبب الوضع الأمني المتدهور تباشر البلاد أكبر بناء عسكري لها منذ خمسينيات القرن الماضي.

وأشار إلى أن الاستثمار في الدبابات والمركبات القتالية جزء مهم من هذه الجهود.

وتردد أن وكالة الدفاع السويدية (إف إن دبليو) وقعت على اتفاق مع شركة الأسلحة الألمانية الفرنسية (كيه إن دي إس) فيما يتعلق بتسليم دبابات ليوبارد الجديدة.

ومن المقرر أن تحل تلك الدبابات محل الدبابات التي تبرعت بها السويد لأوكرانيا.

ومن المقرر تسليم الدبابات الجديدة اعتبارا من 2008 ومن المتوقع أن يستمر حتى 2031، وسوف يتم تسميتها في السويد ستريدسفان 123.