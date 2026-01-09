روسيا تهاجم أوكرانيا بطائرات مسيرة وصواريخ ومقتل 3 في كييف

هاجمت روسيا أوكرانيا بمسيرات وصواريخ، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 16 آخرين على الأقل في العاصمة كييف ، وفقا لما ذكرته السلطات الأوكرانية صباح اليوم الجمعة.

وقال رئيس البلدية أندري سادوفي إن روسيا ضربت أيضا بنية تحتية حيوية في مدينة لفيف الغربية باستخدام صاروخ باليستي غير محدد. وذكرت القيادة الغربية للقوات الجوية الأوكرانية لاحقا أن الصاروخ بلغت سرعته 13 ألف كيلومتر (أكثر من 8 آلاف ميل) في الساعة.

وقال تيمور تكاتشينكو، رئيس الإدارة العسكرية لمدينة كييف، إن عدة مناطق في كييف تعرضت للقصف في الهجوم. ففي منطقة ديسنيانسكي، تحطمت مسيرة فوق سطح مبنى متعدد الطوابق. وفي موقع آخر بذات المنطقة، تضرر الطابقان الأول والثاني من مبنى سكني نتيجة الهجوم.

ووقع الهجوم بعد ساعات فقط من تنبيه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للأمة بشأن نوايا روسيا لشن هجوم واسع النطاق. وقال إن روسيا تهدف إلى الاستفادة من الطقس شديد البرودة في العاصمة، مما يجعل الطرق والشوارع زلقة بشكل خطير.