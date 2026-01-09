تساقط أمطار في كفر الشيخ وتوقف جزئي لعمليات الصيد

شهدت المدن الساحلية بمحافظة كفر الشي، اليوم الجمعة، تساقط أمطار غزيرة على مدن البرلس وبلطيم ومطوبس وبرج بحرى وبرج مغيذل، المطلة على البحر الأبيض المتوسط، مع تساقط أمطار متوسطة على مختلف مدن ومناطق المحافظة؛ ما تسبب في تجمعات مائية، وسط جهود الأجهزة التنفيذية بكسح المياه المتراكمة من أجل تسهيل حركة السير.

وأصدر اللواء علاء عبدالمعطي محافظ كفر الشيخ، تعليمات لمسئولى الوحدات المحلية للمدن والقرى بمتابعة حالة الطقس أولا بأول على مدار اليوم، مع كسح أي تجمعات مائية بالشوارع والأحياء من أجل تسهيل الخدمات.

بدوره، قال أحمد نصار نقيب الصيادين بكفر الشيخ، لـ"الشروق"، إن المدن الساحلية للمحافظة شهدت تساقط أمطار غزيرة مع هبوب رياح شديدة، اليوم، مشيرا إلى أن الأمطار وسوء حالة الطقس تسببت في توقف جزئي لحركة الصيد بالمحافظة نتيجة ارتفاع أمواج البحر عن معدلاتها الطبيعية.

وأضاف أن ميناء البرلس مفتوح أمام حركة الملاحة والصيد، لكن حركة الصيد متوقفة جزئيا من قِبل الصيادين نتيجة سوء حالة الطقس.