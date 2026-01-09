تساقط أمطار غزيرة في الغربية

شهدت محافظة الغربية، اليوم الجمعة، تساقط أمطار غزيرة ومتوسطة، اختلفت حدتها بين مركز وآخر، مع هبوب رياح شديدة على مختلف الأنحاء، وهبوط حاد في درجات الحرارة.

وأكد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، أنه يتابع تقارير تفصيلية عن حالة المعدات الميكانيكية، مثل سيارات شفط المياه، والمولدات، والمعدات الثقيلة، مشددا على ضرورة إجراء أعمال الصيانة الدورية وضمان كفاءتها التشغيلية بنسبة 100%.

وأشار المحافظ، إلى أن الحملات الميكانيكية هي العمود الفقري لمواجهة الأمطار، مضيفا: "نعمل على توفير كل الإمكانيات لضمان استجابة فعالة وسريعة".

كما وجه المحافظ بضرورة التنسيق بين جميع الوحدات المحلية وشركات المياه والصرف الصحي، مع إعداد فرق طوارئ ميدانية على مدار الساعة للتعامل السريع مع أي تجمعات مياه أو أعطال قد تحدث، مشددا على أهمية الاستمرار في حملات التطهير لبلوعات الأمطار والشبكات الرئيسية لضمان التصريف السليم للمياه.

وشدد المحافظ على أهمية المتابعة المستمرة وجاهزية الفرق والمعدات، مع التأكيد على التعاون بين كل الجهات لضمان مرور الشتاء دون أية مشكلات.