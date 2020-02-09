الرئاسة الفلسطينية: لن نتعامل مع أي خرائط للسلام مع إسرائيل لا تقوم على حدود 67

أعلنت الرئاسة الفلسطينية مساء السبت، أنها لن تتعامل مع أي خرائط للسلام مع إسرائيل لا تقوم على الحدود المحتلة عام 1967.

وقال نبيل أبو ردينة الناطق باسم الرئاسة في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "إن الخارطة التي نعرفها هي خارطة دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ولن نتعامل مع خرائط غيرها".

وشدد أبو ردينة، على أن خارطة دولة فلسطين هي الخارطة التي يعترف بها العالم وفق قرارات الأمم المتحدة، وهي الوحيدة التي تحقق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة والعالم، وأن أية خرائط أخرى تعني استمرار الاحتلال ولا يمكن القبول بها.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال في وقت سابق اليوم "نحن بصدد رسم خريطة للأراضي التي ستكون وفقا لخطة (الرئيس الأمريكي دونالد ترامب) جزءا من دولة إسرائيل، وهذه 800 كيلو متر من المنطقة الحدودية".

واعتبر نتنياهو أن "تجهيز الخرائط يعني تطبيق السيادة على كافة الأراضي بما في ذلك المستوطنات في الضفة الغربية ومنطقة الأغوار بأكملها".